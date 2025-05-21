Ограничения в лесах снова начинают вводить в Беларуси

Так, в шести районах Брестской области — Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском — зафиксирован третий класс пожарной опасности, из-за чего на их территориях введены ограничения на посещение лесов.
В двух районах Гродненской области сложилась аналогичная ситуация, там также введены ограничения. Это Вороновский и Лидский районы. В остальных районах Беларуси можно абсолютно свободно посещать лесные массивы.
Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть сняты с изменением погодных условий.
Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).
Майское лето
По прогнозам синоптиков, в среду в Беларуси будет переменная облачность и в основном без осадков. Дневная температура воздуха в этот день будет колебаться от +17°С по северу республики до +24°С по югу и юго-западу.
Однако такое тепло продержится в республике недолго: скоро снова испортится погода и немного похолодает.