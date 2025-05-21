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Ограничения в лесах снова начинают вводить в Беларуси

МИНСК, 21 мая — Sputnik. Пожароопасная обстановка снова стала усложняться в белорусских лесах, в двух областях Беларуси введены ограничения на их посещение, следует из данных интерактивной карты Минлесхоза республики.

Сейчас в Ричмонде: +17° 5 м/с 72% 755 мм рт. ст. +17°
Источник: Sputnik.by

Так, в шести районах Брестской области — Ганцевичском, Дрогичинском, Ивановском, Лунинецком, Пинском и Столинском — зафиксирован третий класс пожарной опасности, из-за чего на их территориях введены ограничения на посещение лесов.

В двух районах Гродненской области сложилась аналогичная ситуация, там также введены ограничения. Это Вороновский и Лидский районы. В остальных районах Беларуси можно абсолютно свободно посещать лесные массивы.

Во время ограничений запрещено разводить в лесах костры, организовывать и проводить турслеты, школьные экскурсии и другие массовые мероприятия, заезжать на машинах. Это лишь временные меры, они могут быть сняты с изменением погодных условий.

Нарушителям запретов может грозить штраф — до 12 базовых величин (504 рубля). Если нарушение стало причиной серьезного пожара (была уничтожена или повреждена часть леса), штраф может доходить до 30 базовых (1260 рублей).

Майское лето

По прогнозам синоптиков, в среду в Беларуси будет переменная облачность и в основном без осадков. Дневная температура воздуха в этот день будет колебаться от +17°С по северу республики до +24°С по югу и юго-западу.

Однако такое тепло продержится в республике недолго: скоро снова испортится погода и немного похолодает.