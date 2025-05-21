Не у всех день задастся с утра: Кто из жителей Кишинева останется без света — публикуем адреса

Поставщик сообщает, что в среду, 21 мая, будут осуществлены запланированные перерывы в поставках электрической энергии.
Буюканы:
ул. Пьетрэрией, 19, 19/1, 19/3, 19/5, 25, пер. Пьетрэрией, 19, К. Ешилор, 30, И. Прункул, 4/1 — с 09:00 до 17:00.
ул. К. Ешилор, 22, 49, 49B, 51A, 51/1, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 55, 55/2, 59, 999, 9999, Д. Кручий, 95, 95/2, 97/1, 97/2, 99, 100, 100/1, 101, 103−123, 123B, Голя, 7−9, 9V, 8−12, Милано, 12, 43, Цэриний, 85−105, 110−128, 128A — с 09:00 до 16:00.
Центр:
ул. А. Пушкина, 30, 33, 999, 9001, A. чел Бун, 69, 96, Колумна, 102, 104/1, 106, 115, 999, 9999, E. Дога, 2, 2A, М. Г. Бэнулеску-Бодони, 22 — с 09:10 до 16:00.
ул. Н. Тестемицану, 3 — с 09:10 до 17:00.
ул. Мелестиу, 26/2, 26/3 — с 09:00 до 13:00.
Рышкановка:
ул. Албишоара, 22, 22A — с 09:40 до 12:00.
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