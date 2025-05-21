На улице Баумана в Казани пройдет ярмарка самозанятых

На улице Баумана в Казани с 23 по 25 мая пройдет ярмарка самозанятых. Жители Татарстана смогут там узнать о товарах и услугах местных предпринимателей. Будут представлены товары собственного производства, услуги в различных сферах.
Организатором мероприятия станет Центр «Мой бизнес» при поддержке министерства экономики Татарстана. Работа ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».
На сегодняшний день в Татарстане трудятся около 390 тысяч самозанятых. В бюджет ими перечислено около 8,3 миллиарда рублей налогов.