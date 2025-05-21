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На улице Баумана в Казани пройдет ярмарка самозанятых

Будут представлены товары собственного производства, услуги в различных сферах.

Источник: Комсомольская правда

На улице Баумана в Казани с 23 по 25 мая пройдет ярмарка самозанятых. Жители Татарстана смогут там узнать о товарах и услугах местных предпринимателей. Будут представлены товары собственного производства, услуги в различных сферах.

Организатором мероприятия станет Центр «Мой бизнес» при поддержке министерства экономики Татарстана. Работа ведется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На сегодняшний день в Татарстане трудятся около 390 тысяч самозанятых. В бюджет ими перечислено около 8,3 миллиарда рублей налогов.