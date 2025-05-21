Выставка о развитии высотного строительства открылась в Москве

Владислав Овчинский недавно сообщил, что в БАУ 22 мая состоится лекция «Как Москва устремилась ввысь». В рамках мероприятия будут рассмотрены как завершенные, так и незавершенные проекты высотных зданий, созданные архитекторами в российской столице. Слушатели познакомятся с историей развития высотного строительства, начиная с XVI века, узнают о значимых событиях, связанных с высотными зданиями разных эпох, а также о создававших их людях и выдающихся жителях этих зданий.