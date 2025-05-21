Выставка о развитии высотного строительства открылась в Москве

Выставка книг, посвященных истории и эволюции строительства высотных зданий в Москве, открылась в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ).
Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что увидеть экспозицию можно бесплатно до 18 июня по адресу: 2-я Брестская улица, д. 6.
«На экспозиции можно познакомиться с трудами известных архитекторов Москвы и прикоснуться к почти вековой истории градостроительства. На новой выставке представлены книги, посвященные истории возведения московских высоток. Особую ценность представляет то, что они были изданы в годы их строительства. Среди них — книги “Строительство высотных зданий в Москве”, “Архитектура и конструкции высотных зданий Москвы” Вячеслава Олтаржевского, профильные книги и журналы, посвященные проектированию высотных конструкций», — цитирует слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики столицы.
В коллекции библиотеки можно найти работы кандидата архитектуры Анатолия Магая, а также биографии архитекторов от Ивана Зарудного до Сергея Чобана.
Научно-техническая библиотека, специализирующаяся на литературе по урбанистике, архитектуре, градостроительству и искусству, была основана в 1930 году. Её фонды включают книги на русском и иностранных языках. Это уникальное место для специалистов, студентов и всех, кто интересуется городскими пространствами, их историей и развитием.
В пресс-службе Департамента градостроительной политики уточнили, что в библиотеке можно найти редкие издания, заказать подбор литературы у специалиста, посетить тематические и культурные мероприятия и комфортно работать в читальном зале.
Для получения подробной информации о библиотеке и её графике работы можно позвонить по номеру: +7 (499) 250−35−82 (доб. 96937).
Владислав Овчинский недавно сообщил, что в БАУ 22 мая состоится лекция «Как Москва устремилась ввысь». В рамках мероприятия будут рассмотрены как завершенные, так и незавершенные проекты высотных зданий, созданные архитекторами в российской столице. Слушатели познакомятся с историей развития высотного строительства, начиная с XVI века, узнают о значимых событиях, связанных с высотными зданиями разных эпох, а также о создававших их людях и выдающихся жителях этих зданий.