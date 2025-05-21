Москва и Магадан запускают программу промышленного сотрудничества

Магаданская область перенимает московский опыт промышленного развития. Столица поможет региону в подготовке кадров, создании ОЭЗ и продвижении промышленного туризма. Подробнее об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
«За многие годы столица накопила уникальный опыт в промышленной политике, который сегодня успешно ускоряет внедрение инноваций для достижения национальных целей», — рассказал Анатолий Гарбузов.
По его словам, Москва, Магаданская область и Минпромторг утвердили план развития промышленности региона на 2025 год. Программа включает комплекс мер по усилению индустриального сектора при поддержке столицы.
Москва окажет Магаданской области экспертную поддержку в сфере господдержки промышленных предприятий, налаживания кооперационных связей между предприятиями двух регионов и развития особых экономических зон по примеру «Технополис “Москва”.
Министр экономического развития, инвестиционной политики и инноваций Магаданской области Ирина Пеньевская выразила благодарность Правительству Москвы за реализацию программы промышленного наставничества.
«Надеемся, что наше взаимное сотрудничество принесет положительный эффект, даст импульс для развития промышленного потенциала Магаданской области», — подчеркнула она.
Программа будет включать подготовку кадров через стажировки, профориентацию, образовательные проекты и промышленный туризм.