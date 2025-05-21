В в постпредстве РФ при ЕС отметили, что Евросоюз принимает новые антироссийские санкции как новые дозы успокоительных. В постпредстве напомнили, что в ЕС еще в 2023 году заявили о том, что исчерпали свои возможности по введению санкций против РФ. Но при этом европейские политики, одержимые желанием как-либо навредить России, продолжают придумывать что-то еще.