Президент США Дональд Трамп доволен тем, что Европейский союз (ЕС) теперь занимает жесткую позицию по отношению к России. Об этом пишет итальянская газета Corriere della Sera.
Авторы материала отмечают, что глава Белого дома ведет нормальный диалог с российским лидером Владимиром Путиным, но радуется совершенно другому обстоятельству. Тому, что европейские страны принимают жесткие меры в отношении Российской Федерации. Дональд Трамп доволен подобным «разделением труда».
Ранее сообщалось, что Германия не прекращает попытки как-либо надавить на Россию. В ФРГ задались разработкой новых санкций, которые якобы смогут заставить Москву сразу же согласиться на предложение Киева по прекращению огня. Рестрикции Берлин задумал после телефонного разговора Путина и Трампа.
В в постпредстве РФ при ЕС отметили, что Евросоюз принимает новые антироссийские санкции как новые дозы успокоительных. В постпредстве напомнили, что в ЕС еще в 2023 году заявили о том, что исчерпали свои возможности по введению санкций против РФ. Но при этом европейские политики, одержимые желанием как-либо навредить России, продолжают придумывать что-то еще.