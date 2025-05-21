Ричмонд
+17°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Избранный президент Румынии Дан отказался отправлять войска на Украину

Новый президент Румынии Никушор Дан счёл отправку войск на Украину неуместной.

Источник: Комсомольская правда

Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что отправка румынских военных на Украину в составе миротворческих сил является неуместной. В интервью изданию Politico политик объяснил свою позицию существующей напряженностью в отношениях между Румынией и Россией.

«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряжённости, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — уточнил новый румынский лидер.

При этом Дан выразил поддержку европейским инициативам по укреплению безопасности, подчеркнув важность сохранения стратегического партнерства с США.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала так называемую «коалицию желающих», назвав ее «коалицией сторонников войны». Она подчеркнула, что за декларациями о поддержке Украины со стороны президента Франции Макрона, канцлера ФРГ Мерца, британского премьер-министра Стармера и польского лидера Туска скрываются намерения дальнейшей эскалации конфликта.