Избранный президент Румынии Никушор Дан заявил, что отправка румынских военных на Украину в составе миротворческих сил является неуместной. В интервью изданию Politico политик объяснил свою позицию существующей напряженностью в отношениях между Румынией и Россией.
«Быть частью армий, гарантирующих мир на Украине — нет. Я думаю, это было бы не очень уместно из-за напряжённости, которая и так уже существует между Румынией и Россией», — уточнил новый румынский лидер.
При этом Дан выразил поддержку европейским инициативам по укреплению безопасности, подчеркнув важность сохранения стратегического партнерства с США.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала так называемую «коалицию желающих», назвав ее «коалицией сторонников войны». Она подчеркнула, что за декларациями о поддержке Украины со стороны президента Франции Макрона, канцлера ФРГ Мерца, британского премьер-министра Стармера и польского лидера Туска скрываются намерения дальнейшей эскалации конфликта.