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В Москве открылась экспозиция о развитии высотного строительства

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) представили новую тематическую выставку книг об истории московского высотного строительства.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики столицы, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский сообщил, что в Библиотеке архитекторов и урбанистов (БАУ) представили новую тематическую выставку книг об истории московского высотного строительства. Выставка открыта для свободного посещения до 18 июня по адресу: ул. 2-я Брестская, д. 6.

«На экспозиции можно познакомиться с трудами известных архитекторов Москвы и прикоснуться к почти вековой истории градостроительства. На новой выставке представлены книги, посвященные истории возведения московских высоток. Особую ценность представляет то, что они были изданы в годы их строительства», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики.

Среди экспонатов представлены книги Олтаржевского о московских высотках, издания по строительству небоскребов и профильные журналы о высотном проектировании. В пресс-службе Департамента градостроительной политики добавили, что также можно увидеть работы кандидата архитектуры Анатолия Магая и биографические издания: от Ивана Зарудного до Сергея Чобана.

Отметим, что научно-техническая библиотека, которую основали в 1930 году, специализируется на литературе по урбанистике, архитектуре и градостроительству. В ее фонде представлены издания как на русском, так и на иностранных языках, включая редкие экземпляры.