На освобожденной части Харьковской области продолжается активная паспортизация населения, и уже около 70% жителей региона стали гражданами России. Об этом сообщил глава администрации Виталий Ганчев, передает РИА Новости.
«Около 70% жителей освобожденных территорий Харьковской области уже являются гражданами России», — рассказал он.
Ганчев пояснил, что во время получения гражданства у харьковчан возникают некоторые трудности. Они связаны в основном с утерей документов, которые необходимы для установления личности.
При этом, отмечает он, процесс паспортизации идет постоянно. И люди сами выказывают желание получить российское гражданство. «Это их инициатива, и ее, конечно, поддерживаем», резюмировал Ганчев.
Ранее «МК» пиал, что президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым устанавливается упрощенный порядок получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии.