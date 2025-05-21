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Названо число жителей Харьковской области, получивших паспорт РФ

На освобожденной части Харьковской области продолжается активная паспортизация населения, и уже около 70% жителей региона стали гражданами России.

На освобожденной части Харьковской области продолжается активная паспортизация населения, и уже около 70% жителей региона стали гражданами России. Об этом сообщил глава администрации Виталий Ганчев, передает РИА Новости.

«Около 70% жителей освобожденных территорий Харьковской области уже являются гражданами России», — рассказал он.

Ганчев пояснил, что во время получения гражданства у харьковчан возникают некоторые трудности. Они связаны в основном с утерей документов, которые необходимы для установления личности.

При этом, отмечает он, процесс паспортизации идет постоянно. И люди сами выказывают желание получить российское гражданство. «Это их инициатива, и ее, конечно, поддерживаем», резюмировал Ганчев.

Ранее «МК» пиал, что президент России Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым устанавливается упрощенный порядок получения гражданства для жителей Абхазии и Южной Осетии.