Минприроды выступило с предложением по редкоземельным элементам в Беларуси

В свою очередь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк уточнил, что за 2024 год в стране образовалось 60 миллионов тонн отходов, из которых 56 миллионов тонн были промышленными. Он добавил, что в их структуре 70% приходится на долю крупнотоннажных отходов двух видов — фотогипс (продукт, который образуется в результате деятельности Гомельского химзавода, его накоплено 26 миллионов тонн) и галитовые отходы (они образуются на «Беларуськалии»).