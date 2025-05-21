Минприроды выступило с предложением по редкоземельным элементам в Беларуси во время совещания у президента Беларуси Александра Лукашенко по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, которое состоялось 20 мая, пишет БелТА.
Сказано, что премьер-министр Александр Турчин отметил: все отходы, которые образуются в Беларуси можно разделить на два блока. Речь идет про отходы промышленного производства и отходы в результате жизнедеятельности населения.
Что касается первого блока, то есть значительное число отходов, которые сейчас не перерабатываются. Так, они образуются в результате производства на «Беларуськалии» и Гомельском химическом заводе. Вместе с тем оставшаяся часть отходов из первого блока, так или иначе перерабатывается.
В свою очередь, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Сергей Масляк уточнил, что за 2024 год в стране образовалось 60 миллионов тонн отходов, из которых 56 миллионов тонн были промышленными. Он добавил, что в их структуре 70% приходится на долю крупнотоннажных отходов двух видов — фотогипс (продукт, который образуется в результате деятельности Гомельского химзавода, его накоплено 26 миллионов тонн) и галитовые отходы (они образуются на «Беларуськалии»).
В связи с этим глава Минприроды предлагает изучить российский опыт, экономическую целесообразность его использования в Беларуси. Он пояснил, что в одной тонне фосфогипсов находится порядка 80−84 килограмма искусственного гипса, который по некоторым оценкам лучше природного. Вместе с тем около 12−14% из тонны — отходы, образующиеся в результате производства и примерно 0,5% — продукция, которая успешно производится в России. Так, в частности, речь идет про редкоземельные элементы.
— С учетом этого у меня предложение, чтобы все-таки наша Академия наук изучила этот опыт и в случае необходимости, возможно, его реализовать на практике через строительство соответствующих линий на базе Гомельского химического завода для получения концентрата, а потом в случае экономической целесообразности принятия решения по строительству завода по получению из этого концентрата редкоземельных элементов, которые применяются в производстве, — заявил глава Минприроды Беларуси.
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