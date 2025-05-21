«Гордорстрой»: работы на мосту на Независимости в Минске ведутся круглосуточно

Панев напомнил, что движение по мосту между проспектом Независимости и улицей Московской будет запущено к концу 2025 году. Вместе с тем директор предприятия добавил, что капитальный ремонт на указанном мосту в Минске был начат по причине того, что он эксплуатировался более 60 лет. Сейчас планируется увеличить несущую способность моста, изменить его расчетную схему.