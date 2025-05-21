«Гордорстрой»: работы на мосту на Независимости в Минске ведутся круглосуточно

«Гордорстрой» сообщил, что работы на мосту на Независимости в Минске ведутся круглосуточно. Подробности в эфире Первого информационного телеканала рассказал директор предприятия «Гордорстрой» Сергей Панев.
По его словам, чтобы минимизировать сроки негативных воздействий на окружающую среду города, было принято решение о том, что строители придерживаются графика 24/7, несмотря на праздники, на воскресные дни.
Панев напомнил, что движение по мосту между проспектом Независимости и улицей Московской будет запущено к концу 2025 году. Вместе с тем директор предприятия добавил, что капитальный ремонт на указанном мосту в Минске был начат по причине того, что он эксплуатировался более 60 лет. Сейчас планируется увеличить несущую способность моста, изменить его расчетную схему.
Кстати, мы узнали, что изменится на 62-летнем закрытом мосте в Минске: он будет металлическим и всего на трех опорах, а двойную сплошную заменят разделительной полосой.
Ранее Мингорисполком показал, что происходит с ремонтом моста на Независимости.
Кроме того, мы собрали, кем были белорусские знаменитости прежде, чем стали «звездами»: Рябов служил на авианосце, Солодуха работал в рыбнадзоре, Борткевич техником в проектном институте, а Ланская кассиром в банке.