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В Челябинске 24 мая автобусы № 26, 51 и 214 изменят трассу движения

В Челябинске 24 мая автобусы № 26, 51 и 214 изменят трассу движения, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, в субботу с 7:00 до 15:00 будет проходить всероссийский полумарафон «ЗаБег. РФ».

На это время закроют движение по улице Университетская набережная.

Автобус № 26 направят от ЧВВАКУШа по улицам Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Чичерина, Университетская Набережная, Академика Королева, Братьев Кашириных, поселок Шершни и до агроуниверситета; № 51 пойдет от Сосновки по улицам Братьев Кашириных и Чичерина (разворот на перекрестке улиц Чичерина и Университетская набережная); № 214 проследует от поселка Прудный до улицы Молодогвардейцев (не будет объезжать микрорайон «Академ Риверсайд»).