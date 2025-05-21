В Челябинске 24 мая автобусы № 26, 51 и 214 изменят трассу движения

Автобус № 26 направят от ЧВВАКУШа по улицам Молодогвардейцев, Братьев Кашириных, Чичерина, Университетская Набережная, Академика Королева, Братьев Кашириных, поселок Шершни и до агроуниверситета; № 51 пойдет от Сосновки по улицам Братьев Кашириных и Чичерина (разворот на перекрестке улиц Чичерина и Университетская набережная); № 214 проследует от поселка Прудный до улицы Молодогвардейцев (не будет объезжать микрорайон «Академ Риверсайд»).