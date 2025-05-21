В самарской «ЗИМ Галерее» 25 мая пройдет встреча с Денисом Бокурадзе

25 мая в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится встреча (16+) с художественным руководителем драматического театра «Грань» Денисом Бокурадзе. В рамках мероприятия он расскажет о профессии режиссера, особенностях актерской работы, стажерской группе театра, а также о ближайших планах театра «Грань».
Встреча организована в рамках выставочного проекта «Обгоняя время» (6+), реализованного театром «Грань» совместно с культурным центром. В состав экспозиции вошли 18 фотографий, инсталляции, а также высказывания Эльвиры Дульщиковой, основательницы театра, и Дениса Бокурадзе.
Над проектом работали художник-постановщик Урсула Берг, фотограф Дмитрий Недыхалов, гримеры Ольга Силантьева и Милена Свышинская. В съемках участвовали студенты Самарского института культуры, проходящие стажировку в театре: Ольга Гречихина, Алиса Королева, Роман Пяткин, Максим Смирнов и Аркадий Филимонов.
Срок работы выставки продлен до 1 июня. Вход на встречу свободный. Адрес: ул. Ново-Садовая ул., 106, корп. 155.
Ранее мы писали, что в Самарском художественном музее открылась персональная выставка Ольги Лысенковой «Война. Мир. Любовь» (0+).
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