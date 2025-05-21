В самарской «ЗИМ Галерее» 25 мая пройдет встреча с Денисом Бокурадзе

25 мая в 16:00 в культурном центре «ЗИМ Галерея» состоится встреча (16+) с художественным руководителем драматического театра «Грань» Денисом Бокурадзе. В рамках мероприятия он расскажет о профессии режиссера, особенностях актерской работы, стажерской группе театра, а также о ближайших планах театра «Грань».