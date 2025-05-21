Сирены зазвучат по всему Казахстану

Как сообщается на сайте ведомства, в целях проверки готовности системы оповещения территориального уровня по сигналу «Внимание всем!» 22 мая в 09.00 по всей стране будет произведен запуск всех имеющихся звуковых электросирен.
«В этой связи просим сохранять спокойствие и не поддаваться панике и слухам», — обратились к казахстанцам.
Отмечается, что мероприятие организовано с целью повышения уровня готовности органов управления, сил и средств территориальной подсистемы гражданской защиты к действиям при возникновении природных пожаров.
Республиканский штаб по координации и руководству учением будет располагаться в Павлодарской области.
Для отработки реагирования на тушение природных пожаров на трансграничной территории будут задействованы силы и средства МЧС России, проинформировали в ДЧС.