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Скандал разгорелся на Украине после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Марьяна Безуглая обрушились с критикой на командующих Вооруженных сил Украины после удара ВС РФ по лагерю подготовки украинского спецназа в Сумской области.

Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Марьяна Безуглая обрушились с критикой на командующих Вооруженных сил Украины после удара ВС РФ по лагерю подготовки украинского спецназа в Сумской области.

— Сколько еще гордости и смертей (нужно — прим. «ВМ»), чтобы (главкома Вооруженных сил Украины Александра — прим. «ВМ») Сырского уволили? — отметила Безуглая.

Гончаренко* также заявил, что проводить подготовку солдат настолько близко к линии фронта — преступление. По его словам, такие трагедии происходят не в первый раз, однако виновные все еще не наказаны, передает ТАСС.

20 мая Минобороны РФ сообщило, что около 70 бойцов Вооруженных сил Украины были уничтожены ударом ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области. Помимо живой силы, ВСУ также потеряли склад боеприпасов и порядка десяти автомобилей.

Бойцы ВС РФ также показали ров, расположенный в районе приграничной лесополосы возле села Теткино в Курской области, который был завален телами уничтоженных украинских военнослужащих.

*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.