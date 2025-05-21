Скандал разгорелся на Украине после удара «Искандера» по лагерю спецназа ВСУ

Депутаты Верховной рады Алексей Гончаренко* и Марьяна Безуглая обрушились с критикой на командующих Вооруженных сил Украины после удара ВС РФ по лагерю подготовки украинского спецназа в Сумской области.
— Сколько еще гордости и смертей (нужно — прим. «ВМ»), чтобы (главкома Вооруженных сил Украины Александра — прим. «ВМ») Сырского уволили? — отметила Безуглая.
Гончаренко* также заявил, что проводить подготовку солдат настолько близко к линии фронта — преступление. По его словам, такие трагедии происходят не в первый раз, однако виновные все еще не наказаны, передает ТАСС.
20 мая Минобороны РФ сообщило, что около 70 бойцов Вооруженных сил Украины были уничтожены ударом ракетного комплекса «Искандер» в Сумской области. Помимо живой силы, ВСУ также потеряли склад боеприпасов и порядка десяти автомобилей.
Бойцы ВС РФ также показали ров, расположенный в районе приграничной лесополосы возле села Теткино в Курской области, который был завален телами уничтоженных украинских военнослужащих.
*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.