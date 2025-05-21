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5 нарушений за полтора часа: водитель маршрутки № 56 в Иркутске попал под рейд ГИБДД

Сотрудники Госавтоинспекции Иркутска провели серию скрытых проверок общественного транспорта, выявив за неделю 39 нарушений ПДД, сообщает ИА «ТК Город».

Источник: ТК Город

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, рекордным стал рейд на маршруте № 56: за полтора часа водитель автобуса совершил 15 нарушений, включая 11 случаев неправильного маневрирования, высадку пассажиров вне остановочного кармана, непропуск пешехода на «зебре» и проезд на красный свет.

«Водитель маршрутки № 56 неоднократно рисковал безопасностью пассажиров и других участников движения. В отношении него составлены административные протоколы, проведена профилактическая беседа», — говорят сотрудники дорожной полиции, поясняя, что подобные рейды — не репрессии, а способ напомнить водителям об ответственности.