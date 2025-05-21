5 нарушений за полтора часа: водитель маршрутки № 56 в Иркутске попал под рейд ГИБДД

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, рекордным стал рейд на маршруте № 56: за полтора часа водитель автобуса совершил 15 нарушений, включая 11 случаев неправильного маневрирования, высадку пассажиров вне остановочного кармана, непропуск пешехода на «зебре» и проезд на красный свет.