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Дроны, собаки и соцсети: как в Иркутской области будут искать пропавших людей этим летом

Дроны, собаки и соцсети: как в Иркутской области будут искать пропавших людей этим летом. Об этом сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Иркутской области.

Источник: ТК Город

Накануне летнего сезона сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» провели рабочую встречу с представителями местных поисковых отрядов. Главной темой обсуждения стало повышение эффективности совместной работы по розыску пропавших людей.

По данным полиции, в прошлом году в Иркутске поступило около 1000 заявлений о пропавших гражданах. Благодаря взаимодействию с волонтёрами удалось найти 90% из них, в том числе 40% — несовершеннолетних.

Участники встречи обсудили:

  • алгоритмы оперативного реагирования на случаи исчезновения людей;
  • обмен информацией между правоохранителями и добровольцами;
  • применение современных технологий (дроны, геолокационные сервисы, мониторинг соцсетей);
  • использование служебных собак и конных поисковых групп в труднодоступных районах.

Особое внимание уделили подготовке к летнему периоду, когда количество пропаж традиционно возрастает из-за повышенной активности людей на природе.

— Совместная работа полиции и волонтёров значительно увеличивает шансы на благополучный исход поисковых операций, — подчеркнули правоохранители, поблагодарив добровольцев за вклад в это важное дело.