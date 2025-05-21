Дроны, собаки и соцсети: как в Иркутской области будут искать пропавших людей этим летом

Накануне летнего сезона сотрудники Межмуниципального управления МВД России «Иркутское» провели рабочую встречу с представителями местных поисковых отрядов. Главной темой обсуждения стало повышение эффективности совместной работы по розыску пропавших людей.
По данным полиции, в прошлом году в Иркутске поступило около 1000 заявлений о пропавших гражданах. Благодаря взаимодействию с волонтёрами удалось найти 90% из них, в том числе 40% — несовершеннолетних.
Участники встречи обсудили:
- алгоритмы оперативного реагирования на случаи исчезновения людей;
- обмен информацией между правоохранителями и добровольцами;
- применение современных технологий (дроны, геолокационные сервисы, мониторинг соцсетей);
- использование служебных собак и конных поисковых групп в труднодоступных районах.
Особое внимание уделили подготовке к летнему периоду, когда количество пропаж традиционно возрастает из-за повышенной активности людей на природе.
— Совместная работа полиции и волонтёров значительно увеличивает шансы на благополучный исход поисковых операций, — подчеркнули правоохранители, поблагодарив добровольцев за вклад в это важное дело.