Финал «Кубка адмирала Ушакова» по хоккею пройдет 1 июня в Москве

Соревнования начались 18 апреля. В них приняли участие 19 команд — всего 359 юных хоккеистов — из Москвы, Подмосковья, а также Архангельской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, передает агентство городских новостей «Москва».