Финал «Кубка адмирала Ушакова» по хоккею пройдет 1 июня в Москве

Финал «Кубка адмирала Ушакова» по хоккею состоится в Москве 1 июня 2025 года, сообщили организаторы кубка.
Соревнования начались 18 апреля. В них приняли участие 19 команд — всего 359 юных хоккеистов — из Москвы, Подмосковья, а также Архангельской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, передает агентство городских новостей «Москва».
Формат турнира включает групповой этап и плей-офф, где определяются восемь сильнейших команд. Финал состоится 1 июня на малой арене ЦСКА.
Отмечается, что в рамках проекта запущены региональная детская хоккейная лига «Играем в хоккей», а также интернет-портал для освещения хода соревнований.
Организаторы подчеркнули, что инициатором создания масштабного детского турнира выступил Антон Кузьмин, опираясь на опыт организации соревнований «Золотая шайба имени Тарасова» АНО «Перспектива» во главе с Александром Евиным.
Турнир поддержали такие известные хоккеисты, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Игорь Ларионов и Кирилл Капризов.
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