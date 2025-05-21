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Финал «Кубка адмирала Ушакова» по хоккею пройдет 1 июня в Москве

В соревнованиях приняли участие 19 команд из разных регионов РФ.

Источник: Аргументы и факты

Финал «Кубка адмирала Ушакова» по хоккею состоится в Москве 1 июня 2025 года, сообщили организаторы кубка.

Соревнования начались 18 апреля. В них приняли участие 19 команд — всего 359 юных хоккеистов — из Москвы, Подмосковья, а также Архангельской, Калужской, Липецкой, Орловской и Тульской областей, передает агентство городских новостей «Москва».

Формат турнира включает групповой этап и плей-офф, где определяются восемь сильнейших команд. Финал состоится 1 июня на малой арене ЦСКА.

Отмечается, что в рамках проекта запущены региональная детская хоккейная лига «Играем в хоккей», а также интернет-портал для освещения хода соревнований.

Организаторы подчеркнули, что инициатором создания масштабного детского турнира выступил Антон Кузьмин, опираясь на опыт организации соревнований «Золотая шайба имени Тарасова» АНО «Перспектива» во главе с Александром Евиным.

Турнир поддержали такие известные хоккеисты, как Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Игорь Ларионов и Кирилл Капризов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реконструкции на набережной Яузы в Басманном районе исторического стадиона «Металлург».