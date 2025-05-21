ФСБ: жительницу ДНР задержали за финансирование ВСУ

Сотрудники управления ФСБ РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР) задержали жительницу Донецка за финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 мая сообщили в пресс-службе ведомства.
В спецслужбах отметили, что женщина не раз переводила деньги на банковские карты, которые используются для финансирования боевиков Владимира Зеленского. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК России («Государственная измена»).
Ранее сообщалось, что ФСБ помешала украинцам наладить поставки кокаина в Европу. Российские спецслужбы пресекли два крупных транзитных канала поставок кокаина в Европу, а также задержали почти две тонны наркотиков.
На днях сотрудники Федеральной Службы Безопасности задержали на Ставрополье девять местных жителей, восемь из которых — подростки. Они готовили серию террористических преступлений.