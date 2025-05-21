Запасайся, кто может: Тысячи жителей Кишинева останутся без воды — рассказываем, кому не повезло

Успейте сделать запас: Тысячи жителей Кишинева останутся без воды — рассказываем, кому не повезло.
Столичные потребители останутся в среду, 21 мая, без воды. Публикуем список адресов.
Так, с 09:00 до 15:00 отключения возможны по адресам:
Ул. Алба-Юлия, 122, Караджале, 20−24, Сэлкуца, Вишинилор, В. Погор, Г. Виеру, 21, 21/2, 23, 25, Кожокарилор, Жунимий, Армянская, 110/1, Булгарэ, 107, А. Дога, 45/1, 45/2, 45/3, пер. 2, Флорэрий, 1−7, 7/2, Пажурий, 13, 13/1, 13/2, Н. Димо, 22, 24, Браништий, 17, 19, М. Микэ, 20, Бернардацци, 29−41, 26−36, Шт. чел Маре, 135, Г. Александреску, 7−17 (с дробями), В. Лупу, 17−33, Буюкань, 4 (с дробями).
С 09:00 до 17:00 воды не будет у потребителей, проживающих по следующим адресам:
Бул. Траян, 23,25,22 (в том числе с дробью), Гренобле, 203, 205, 207, 209, 254 (в том числе с дробью).
Потребителей призывают сделать запасы на время отключений.
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