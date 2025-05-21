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Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов потеряет статус ИП

Касимов сдавал квартиру исполнителям теракта в «Крокусе».

Источник: Аргументы и факты

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов*, сдававший квартиру исполнителям нападения на концертный зал, потеряет статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные и юридические документы.

Основаниями для прекращения предпринимательской деятельности станет истечение 15 месяцев со дня окончания действия патента, отсутствие в течение последних 15 месяцев отчетности и сведений о расчетах, а также наличие недоимки или задолженности.

Согласно данным сервиса БИР-аналитика, все операции по счетам обвиняемого в пособничестве террористам Касимова приостановлены 16 и 20 мая. Сумма замороженных средств составила 122,7 тыс. рублей.

По данным ФССП, имеющаяся у Касимова задолженность превысила 54,7 тыс. рублей.

Алишер Касимов является уроженцем Киргизии. Гражданство РФ он получил в 2014 году. Мужчина постоянно зарегистрирован в подмосковном Путилкове. Он владел придорожным кафе, которое пользовалось популярностью среди таксистов-иностранцев.

Напомним, на днях Московский городской суд продлил арест исполнителям теракта в «Крокусе».

*внесен в реестр террористов и экстремистов на территории РФ.