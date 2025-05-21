Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Касимов потеряет статус ИП

Фигурант дела о теракте в «Крокусе» Алишер Касимов*, сдававший квартиру исполнителям нападения на концертный зал, потеряет статус индивидуального предпринимателя (ИП). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на регистрационные и юридические документы.