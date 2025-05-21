Сотрудница школы занялась сексом с 14-летним учеником и избежала тюрьмы

В Пенсильвании, США, сотрудница школы совратила 14-летнего подростка и получила семь лет тюрьмы условно. Об этом сообщает Daily Mail.
Келли Энн Шутте начала общение с учеником школы Pennridge South Middle School еще осенью 2022 года. Она сопровождала класс мальчика на экскурсии, на одной из которых женщина подсела к нему в автобусе. После она стала переписываться с мальчиком и часто вызывать его в свой кабинет во время занятий.
У них закрутился роман, и они начали заниматься с ним сексом. Вне школы пара встречалась в машине женщины, в ее доме и даже в доме мальчика. Мать ребенка, когда узнала об их связи, обратилась в полицию.
Женщину приговорили к семи годам условно, однако ей запрещено приближаться к детям и общаться с ними без свидетелей. Также ее обязали пройти психосексуальную экспертизу, передает издание.
Также в СМИ появилась информация, что в Иркутске детский психолог совратил 14-летнюю школьницу. Специалист взял три тысячи рублей за 50-минутный прием, а когда 14-летняя девочка пришла к нему, сразу начал к ней приставать и совращать.