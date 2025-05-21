Сотрудница школы занялась сексом с 14-летним учеником и избежала тюрьмы

Келли Энн Шутте начала общение с учеником школы Pennridge South Middle School еще осенью 2022 года. Она сопровождала класс мальчика на экскурсии, на одной из которых женщина подсела к нему в автобусе. После она стала переписываться с мальчиком и часто вызывать его в свой кабинет во время занятий.