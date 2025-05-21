Минобразования Беларуси сказало, кто из школьников может не сдавать экзамены. Подробности озвучила консультант управления общего среднего образования Министерства образования Анжела Кудоярова, сообщает БелТА.
По ее словам, от двух централизованных экзаменов по собственному желанию и от одного централизованного тестирования могут освободить победителей заключительного этапа республиканской олимпиады по учебным предметам.
— Также могут быть освобождены победители третьего областного (минского городского) этапа республиканской олимпиады по учебным предметам, которая проводилась в текущем году, — отметила Кудоярова.
Она пояснила, что указанная категория абитуриентов за пять дней до окончания регистрации на испытания должна написать заявление на имя руководителя учреждения образования. Кроме того, от экзаменов могут освободить выпускников, которые обучались на дому.
— Правда, в этом случае они теряют возможность регистрации на централизованное тестирование, а значит, не смогут поступить в этом году в учебное заведение, требующее сертификаты ЦТ, — сообщила представитель Минобразования Беларуси.
Ранее Минобразования сказало о пересдаче экзамена школьниками, получившими 0 на ЦЭ.
Кстати, Минобразования назвало даты выпускных экзаменов у девятиклассников в Беларуси.
Кроме того, Минобразования Беларуси заявило про обязательные учебно-полевые сборы школьников.
А еще мошенники предлагают белорусским школьникам фейковые ответы на выпускные экзамены и ЦТ.