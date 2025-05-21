Самогонщиков предупредили об ограничениях домашнего производства

В региональных властных кабинетах началось обсуждении инициативы Госдумы по ужесточению ограничений на производства алкоголя в домашних условиях. Об этом сообщает ТАСС.
Задумка законодателей заключается в том, чтобы ограничить варение «самопального алкоголя». Некоторые регионы уже дали положительные отзывы, другие еще рассматривают данный вопрос. В отдельных субъектах уже принят ряд ограничений.
В Госдуме заявляли, что пора на федеральном уровне навести порядок в самогоноварении и производстве домашнего алкоголя в целом. Одной из новых мер может стать продажа самогонных аппаратов исключительно в специализированных магазинах. На это оборудование также предлагается выдавать лицензии, как на оружие.
В ЛНР, например, предложили ограничить продажу подобных аппаратов через маркетплейсы. Одновременно с этим, отмечают представители региона, необходимо развернуть широкую антиалкогольную пропаганду среди населения, в особенности среди молодежи.
Ранее «МК» писал, что проект постановления по ограничению продаж самогонных аппаратов готовит Росалкогольтабакконтроль совместно с Министерством финансов России.