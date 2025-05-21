Самогонщиков предупредили об ограничениях домашнего производства

В Госдуме заявляли, что пора на федеральном уровне навести порядок в самогоноварении и производстве домашнего алкоголя в целом. Одной из новых мер может стать продажа самогонных аппаратов исключительно в специализированных магазинах. На это оборудование также предлагается выдавать лицензии, как на оружие.