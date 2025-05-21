Новое поколение отечественного микроконтроллера представят к 2030 году

НОВОСИБИРСК, 21 мая. /ТАСС/. Выпуск нового, более высокопроизводительного поколения первого отечественного микроконтроллера MIK32 «Амур» планируется к 2030 году. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах первого приборостроительного форума «Прибориум» руководитель отдела системных разработок АО «Микрон» Станислав Шепелев.
Первый полностью отечественный микроконтроллер MIK32 «Амур» был запущен в серийное производство с февраля 2024 года компанией «Микрон». Он предназначен для устройств промышленной автоматизации и интернета вещей, беспроводной периферии, интеллектуальных сетей, охранных систем, сигнализации, телеметрии, мониторинга, умного дома и управления климатом, освещением и других инфраструктурных систем.
«Если компания сотрудничает с нами, мы предоставим доступ к образцам как только они появятся. Мы планируем увеличение производительности, доработать блоки и расширить функционал. Задумка следующая, что сейчас те, кто работает с текущей версией должны с минимальными трудностями перевести устройства на более производительную версию», — сказал собеседник агентства, уточнив, что новая версия микроконтроллера может быть запущена уже к 2030 году.
Антон Черненко, замначальника отдела комплексных проектов АО «НИИМА “Прогресс”, которое также участвует в разработке, рассказал, что новый микроконтроллер будет поддерживать пакетную технологию передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей Ethernet. Он будет снабжен возможностью работы с CAN-интерфейсами для передачи данных между устройствами в реальном времени. Также в новом устройстве будут расширены интерфейсы для работы с БПЛА и криптографическим модулем.
Микроконтроллеры нужны для управления различными устройствами и системами. Они обеспечивают точную работу, контроль и взаимодействие различных компонентов. Они применяются в авиации, автомобильной промышленности, в работе бытовой техники, медицинском оборудовании и других сферах.