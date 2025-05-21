Новое поколение отечественного микроконтроллера представят к 2030 году

«Если компания сотрудничает с нами, мы предоставим доступ к образцам как только они появятся. Мы планируем увеличение производительности, доработать блоки и расширить функционал. Задумка следующая, что сейчас те, кто работает с текущей версией должны с минимальными трудностями перевести устройства на более производительную версию», — сказал собеседник агентства, уточнив, что новая версия микроконтроллера может быть запущена уже к 2030 году.