В Омске у СибАДИ питерский застройщик «Глоракс» построит новый микрорайон

Новый микрорайон рассчитан на проживание более 4,7 тысяч человек. Для жителей предусмотрено создание образовательного комплекса с детским садом на 100 мест и начальной школой на 240 мест. Также проектом запланировано размещение более 800 парковочных мест, как в подземных паркингах, так и на открытых площадках.