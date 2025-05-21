В Омске у СибАДИ питерский застройщик «Глоракс» построит новый микрорайон

В Омске на территории санатория «Рассвет» у СибАДИ появится новый жилой комплекс от питерского застройщика. Проект прошел экспертизу городского архитектурно-градостроительного совета, а также сегодня получил одобрение депутатов горсовета. Согласно генплану, в новом микрорайоне будет возведено 11 многоэтажных домов переменной этажности общей площадью более 117 тысяч квадратных метров.
Новый микрорайон рассчитан на проживание более 4,7 тысяч человек. Для жителей предусмотрено создание образовательного комплекса с детским садом на 100 мест и начальной школой на 240 мест. Также проектом запланировано размещение более 800 парковочных мест, как в подземных паркингах, так и на открытых площадках.
Одной из уникальных особенностей ЖК станет фитнес-центр, который будет использовать минеральную воду из восстановленной скважины, расположенной на территории бывшего санатория «Рассвет». Исследование скважин уже проведено.
Помимо жилых и социальных объектов, застройщик намерен благоустроить прилегающую к Иртышу набережную. Здесь появятся оборудованные пляжи и открытая площадка для отдыха горожан.
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