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Главные новости 21 мая 2025 года

Последние новости за сегодня — 21 мая 2025 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 мая 2025 года.

Трамп ответил на призыв Киева ввести санкции против Москвы

Источник: Reuters

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости усилить санкционное давление на Россию. Американский политик заявил, что решение о введении или отказе от рестрикций примет самостоятельно в зависимости от позиции Москвы.

Рубио предупредил об отказе Кремля от диалога при угрозе санкциями

Источник: AP 2024

Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о мнении президента США Дональда Трампа относительно введения антироссийских санкций. По словам главы Госдепа, американский лидер уверен, что Кремль может прекратить диалог с Белым домом, если ему будут угрожать ограничениями.

Пентагон считает, что ВС РФ запустили на орбиту кинетическое оружие

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен сообщил о российских военных, которые выпустили в космос «то, что можно было бы считать кинетическим оружием». По словам представителя Пентагона, Россия способна применять технологии против американских спутников.

Массированную атаку дронов ВСУ отразили над регионами РФ

Источник: РИА "Новости"

В ночь на 21 мая российские средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 127 беспилотников ВСУ самолетного типа. Украинские дроны сбили в Брянской, Орловской, Курской, Московской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областях и над Черным морем.

СМИ: беседа Путина и Трампа ударила по Украине и союзникам

Источник: РИА "Новости"

Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ослабили политические позиции европейских стран и Украины. Такое мнение высказало агентство Reuters. В ЕС недовольны тем, что американский лидер не ставил Путину ультиматумов, а Киев опасается, что Штаты ограничат посредничество.