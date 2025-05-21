Главные новости 21 мая 2025 года

Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости усилить санкционное давление на Россию. Американский политик заявил, что решение о введении или отказе от рестрикций примет самостоятельно в зависимости от позиции Москвы.