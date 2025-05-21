Главные новости 21 мая 2025 года

Редакция Новостей Mail представляет дайджест с главными новостями к 21 мая 2025 года.
Трамп ответил на призыв Киева ввести санкции против Москвы
Президент США Дональд Трамп отреагировал на слова украинского лидера Владимира Зеленского о необходимости усилить санкционное давление на Россию. Американский политик заявил, что решение о введении или отказе от рестрикций примет самостоятельно в зависимости от позиции Москвы.
Рубио предупредил об отказе Кремля от диалога при угрозе санкциями
Госсекретарь США Марко Рубио рассказал о мнении президента США Дональда Трампа относительно введения антироссийских санкций. По словам главы Госдепа, американский лидер уверен, что Кремль может прекратить диалог с Белым домом, если ему будут угрожать ограничениями.
Пентагон считает, что ВС РФ запустили на орбиту кинетическое оружие
Массированную атаку дронов ВСУ отразили над регионами РФ
В ночь на 21 мая российские средства ПВО ликвидировали и нейтрализовали 127 беспилотников ВСУ самолетного типа. Украинские дроны сбили в Брянской, Орловской, Курской, Московской, Владимирской, Рязанской, Белгородской, Тульской, Калужской областях и над Черным морем.
СМИ: беседа Путина и Трампа ударила по Украине и союзникам
Переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа ослабили политические позиции европейских стран и Украины. Такое мнение высказало агентство Reuters. В ЕС недовольны тем, что американский лидер не ставил Путину ультиматумов, а Киев опасается, что Штаты ограничат посредничество.