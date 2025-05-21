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Курьеры и доставщики: какие вакансии предлагают летом подросткам Татарстана

На «свободном» рынке вакансий летом в Татарстане основная часть объявлений для подростков — о том, что требуются доставщики. Об этом «Татар-информу» сообщила директор hh.ru Поволжье Альбина Султанова.

Источник: ИА Татар-информ

«Больше всего работодатели нуждаются в курьерах — сегодня на них приходится четверть от общего числа предложений, не требующих опыта работы и доступных соискателям от 14 лет. Также требуются кассиры и продавцы-консультанты (17%), упаковщики, комплектовщики (12%) и промоутеры (7%)», — отметила она.

Как правило, работодатели предлагают подросткам частичную занятость. На подработку приходится 71% от общего числа таких вакансий. Еще 13% предложений предполагают стажировку. Попробовать себя в качестве стажера могут казанцы в роли повара, курьера, соцработника или дизайнера.