Курьеры и доставщики: какие вакансии предлагают летом подросткам Татарстана

«Больше всего работодатели нуждаются в курьерах — сегодня на них приходится четверть от общего числа предложений, не требующих опыта работы и доступных соискателям от 14 лет. Также требуются кассиры и продавцы-консультанты (17%), упаковщики, комплектовщики (12%) и промоутеры (7%)», — отметила она.