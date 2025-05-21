Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона

Уточняется, что Путин встретился с волонтерами. При этом российский лидер дал поручение сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей области, пока они не смогут вернуться в свои дома. Также президент поддержал предложение врио губернатора области Александра Хинштейна о создании федерального музея, посвященного событиям в регионе 2024 — 2025 годов, передает сайт Кремля.