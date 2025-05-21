Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 мая, посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили на сайте Кремля.
Уточняется, что Путин встретился с волонтерами. При этом российский лидер дал поручение сохранять выплату в 65 тысяч рублей для жителей области, пока они не смогут вернуться в свои дома. Также президент поддержал предложение врио губернатора области Александра Хинштейна о создании федерального музея, посвященного событиям в регионе 2024 — 2025 годов, передает сайт Кремля.
30 апреля Владимир Путин говорил, что некоторые украинские солдаты еще остаются в Курской области. По словам российского лидера, изолированным военным предлагают сдаться.
Двумя днями ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко выразила свою благодарность бойцам Вооруженных сил России за то, что они смогли освободить Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины. Она добавила, что солдаты «убрали эту нечисть с нашей земли».
Много тел погибших бойцов ВСУ остается около государственной границы в Курской области. Большое количество мертвых солдат находятся в лесопосадках в нескольких километрах от госграницы. Эти украинские военные были ликвидированы во время боестолкновения с десантниками ВС России.