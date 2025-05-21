Медведев пошутил о «салфетке Макрона», призывая Украину к миру

Выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического форума, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пошутил о «салфетке (президента Франции Эммануэля) Макрона», подчеркивая необходимость серьезного подхода к урегулированию конфликта на Украине.
По его словам, для достижения прочного мира недостаточно заключать частные сделки или подписывать «соглашения на салфетках». Медведев отметил, что в данном вопросе требуется комплексный и взвешенный подход.
— Я уж не говорю про другие салфетки, типа салфетки Макрона в поезде, — заявил он.
Участники форума встретили его высказывания аплодисментами. В дополнение Медведев подчеркнул, что нельзя ориентироваться только на количество лайков в соцсетях, пытаясь понять общественные настроения, передает РИА Новости.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ожидает информацию о реакции России на требования Украины о перемирии, выдвинутые в Стамбуле. В случае отказа Москвы он планирует обсудить с США возможность введения новых санкций против России.