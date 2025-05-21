Губернатор Красноярского края провел рабочую встречу с вице-премьером Чернышенко

Одной из основных тем встречи стало проведение в Красноярске в 2026 году форума Всемирного фестиваля молодежи.
«Впереди большая работа по подготовке к этому событию. Обсудили ключевые моменты и договорились о координации действий федеральных и краевых ведомств», — подчеркнул Михаил Котюков.
Также обсуждалось проведение в 2025 году финала международной олимпиады по финансовой безопасности. Традиционно он проводится в Сочи, но в этом году впервые пройдет в Красноярске, на базе Сибирского федерального университета.
«Благодаря реализации нацпроекта “Молодежь и дети” активно применяем в крае все существующие инструменты для развития отрасли образования — от капремонтов школ до проекта “Профессионалитет”. Также рассказал о том, как в нашем регионе организована работа по поддержке одаренных детей, научных исследований, вовлечению подрастающего поколения в занятия спортом», — подытожил губернатор.