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Губернатор Красноярского края провел рабочую встречу с вице-премьером Чернышенко

Одной из основных тем встречи стало проведение в Красноярске в 2026 году форума Всемирного фестиваля молодежи.

Одной из основных тем встречи стало проведение в Красноярске в 2026 году форума Всемирного фестиваля молодежи.

«Впереди большая работа по подготовке к этому событию. Обсудили ключевые моменты и договорились о координации действий федеральных и краевых ведомств», — подчеркнул Михаил Котюков.

Также обсуждалось проведение в 2025 году финала международной олимпиады по финансовой безопасности. Традиционно он проводится в Сочи, но в этом году впервые пройдет в Красноярске, на базе Сибирского федерального университета.

«Благодаря реализации нацпроекта “Молодежь и дети” активно применяем в крае все существующие инструменты для развития отрасли образования — от капремонтов школ до проекта “Профессионалитет”. Также рассказал о том, как в нашем регионе организована работа по поддержке одаренных детей, научных исследований, вовлечению подрастающего поколения в занятия спортом», — подытожил губернатор.