Губернатор Красноярского края провел рабочую встречу с вице-премьером Чернышенко

«Благодаря реализации нацпроекта “Молодежь и дети” активно применяем в крае все существующие инструменты для развития отрасли образования — от капремонтов школ до проекта “Профессионалитет”. Также рассказал о том, как в нашем регионе организована работа по поддержке одаренных детей, научных исследований, вовлечению подрастающего поколения в занятия спортом», — подытожил губернатор.