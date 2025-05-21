Насколько сильная магнитная буря 22 мая 2025: прогноз солнечной активности

Интересно, что люди по-разному реагируют на магнитные бури. Одни ощущают дискомфорт за 2−3 дня до начала геомагнитных возмущений, другие — непосредственно во время бури, а третьи — спустя 1−2 дня после ее окончания. Это объясняется индивидуальными особенностями организма и степенью его чувствительности к изменениям магнитного поля.