Автобус № 85 вернулся на привычный маршрут: восстановлена остановка «Парижской Коммуны»

Транспорт возвращается на привычный путь через проспект Мира, улицу 9 Января и улицу Карла Маркса. В маршрут также включена остановка «Парижской Коммуны», временно исключенная из-за перекрытия дороги.
Напомним, с вечера 24 апреля участок улицы 9 Января от проспекта Мира до улицы Карла Маркса был закрыт для проведения благоустроительных работ. В этот период автобусы № 85 объезжали перекрытие через улицу Сурикова, минуя остановку «Парижской Коммуны». Вместо нее пассажиры могли воспользоваться остановками «ул. Карла Маркса» и «Музей Сурикова».
Несмотря на то, что работы на улице 9 Января еще продолжаются, они больше не мешают движению общественного транспорта. Пассажиры вновь могут пользоваться привычным маршрутом и остановками автобуса № 85, сообщают в Дептрансе.