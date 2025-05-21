Автобус № 85 вернулся на привычный маршрут: восстановлена остановка «Парижской Коммуны»

Напомним, с вечера 24 апреля участок улицы 9 Января от проспекта Мира до улицы Карла Маркса был закрыт для проведения благоустроительных работ. В этот период автобусы № 85 объезжали перекрытие через улицу Сурикова, минуя остановку «Парижской Коммуны». Вместо нее пассажиры могли воспользоваться остановками «ул. Карла Маркса» и «Музей Сурикова».