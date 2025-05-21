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Автобус № 85 вернулся на привычный маршрут: восстановлена остановка «Парижской Коммуны»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 21 мая автобус маршрута № 85 вновь следует по своей прежней схеме движения.

Источник: НИА Красноярск

Транспорт возвращается на привычный путь через проспект Мира, улицу 9 Января и улицу Карла Маркса. В маршрут также включена остановка «Парижской Коммуны», временно исключенная из-за перекрытия дороги.

Напомним, с вечера 24 апреля участок улицы 9 Января от проспекта Мира до улицы Карла Маркса был закрыт для проведения благоустроительных работ. В этот период автобусы № 85 объезжали перекрытие через улицу Сурикова, минуя остановку «Парижской Коммуны». Вместо нее пассажиры могли воспользоваться остановками «ул. Карла Маркса» и «Музей Сурикова».

Несмотря на то, что работы на улице 9 Января еще продолжаются, они больше не мешают движению общественного транспорта. Пассажиры вновь могут пользоваться привычным маршрутом и остановками автобуса № 85, сообщают в Дептрансе.