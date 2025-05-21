Хоценко обсудил строительство аэропорта с зампредом правительства РФ Григоренко

Виталий Хоценко рассказал, что строительство нового аэропорта Омск-Фёдоровка планируется завершить к 2028 году. Этот масштабный проект поддержан президентом России Владимиром Путиным и сейчас проходит стадию экспертизы. Начало строительства запланировано уже на следующий год.