Хоценко обсудил строительство аэропорта с зампредом правительства РФ Григоренко

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл в Москве переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Григоренко, главным вопросом которых стало развитие инфраструктуры региона.
Виталий Хоценко рассказал, что строительство нового аэропорта Омск-Фёдоровка планируется завершить к 2028 году. Этот масштабный проект поддержан президентом России Владимиром Путиным и сейчас проходит стадию экспертизы. Начало строительства запланировано уже на следующий год.
Кроме того, в ходе встречи обсуждалось развитие городского наземного электрического транспорта — важный шаг к улучшению городской среды и комфорта жителей Омска.
Губернатор пригласил Дмитрия Григоренко посетить Омск, который в этом году получил статус Молодёжной столицы России. По словам Виталия Хоценко, летом центр города станет пешеходной зоной по выходным, где запланировано проведение десятков культурных и спортивных мероприятий.