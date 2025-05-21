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Хоценко обсудил строительство аэропорта с зампредом правительства РФ Григоренко

В регионе появится современный аэропорт Омск-Фёдоровка, а центр города на лето стал пешеходным.

Источник: Om1 Омск

Губернатор Омской области Виталий Хоценко провёл в Москве переговоры с заместителем председателя правительства России Дмитрием Григоренко, главным вопросом которых стало развитие инфраструктуры региона.

Виталий Хоценко рассказал, что строительство нового аэропорта Омск-Фёдоровка планируется завершить к 2028 году. Этот масштабный проект поддержан президентом России Владимиром Путиным и сейчас проходит стадию экспертизы. Начало строительства запланировано уже на следующий год.

Кроме того, в ходе встречи обсуждалось развитие городского наземного электрического транспорта — важный шаг к улучшению городской среды и комфорта жителей Омска.

Губернатор пригласил Дмитрия Григоренко посетить Омск, который в этом году получил статус Молодёжной столицы России. По словам Виталия Хоценко, летом центр города станет пешеходной зоной по выходным, где запланировано проведение десятков культурных и спортивных мероприятий.