Умерла краснодарская журналистка Мария Киреева

Мария Киреева работала в региональных СМИ, освещая темы уличного спорта и молодежных инициатив. На телевидении она вела программу о людях, преодолевающих тяжелые обстоятельства. Также принимала участие в выборах в городскую думу, путешествовала и оставалась активным участником жизни города.