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Мост на Киевской перекроют для ремонта

Ремонт обещают проводить с поочередным закрытием полос с 31 мая до середины июня.

Источник: РИА "Новости"

Намечен очередной ремонт моста на улице Киевской в Калининграде. В ночь на субботу, 31 мая, дорожники выставят ограждения и временные знаки для начала ремонтных работ на деформационных швах. О временном изменении схемы движения по мосту сообщает заранее МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».

Ремонт обещают проводить с поочередным закрытием полос. Работы продлятся, по предварительной оценке, до середины июня. Однако, точные сроки мостовики смогут назвать только после демонтажа покрытия.

Водителей призывают учитывать эту информацию и выбирать объезд, заранее строить маршрут и продумывать время в пути.