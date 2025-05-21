Мост на Киевской перекроют для ремонта

Намечен очередной ремонт моста на улице Киевской в Калининграде. В ночь на субботу, 31 мая, дорожники выставят ограждения и временные знаки для начала ремонтных работ на деформационных швах. О временном изменении схемы движения по мосту сообщает заранее МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».