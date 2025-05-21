Мост на Киевской перекроют для ремонта

Намечен очередной ремонт моста на улице Киевской в Калининграде. В ночь на субботу, 31 мая, дорожники выставят ограждения и временные знаки для начала ремонтных работ на деформационных швах. О временном изменении схемы движения по мосту сообщает заранее МКУ «Городское дорожное строительство и ремонт».
Ремонт обещают проводить с поочередным закрытием полос. Работы продлятся, по предварительной оценке, до середины июня. Однако, точные сроки мостовики смогут назвать только после демонтажа покрытия.
Водителей призывают учитывать эту информацию и выбирать объезд, заранее строить маршрут и продумывать время в пути.