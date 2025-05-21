Под Омском школьница напала на сотрудницу пункта выдачи заказов

Громкий конфликт разразился в селе Дружино Омского района. 21 мая в аккаунте omsk_vk во «ВКонтакте» появилась запись с камеры из пункта выдачи заказов. На видео запечатлено, как девочка-подросток курит в помещении, затем хватает за волосы юную сотрудницу. Обе выходят на улицу и продолжают драться.
«12-летняя К. устроила скандал. После замечания работницы о запрете курения подросток сначала пристала к ней с вопросами о подаренных цветах, затем напала на нее — таскала за волосы и угрожала ножом. Конфликт усугубился, когда на защиту дочери встала ее мать, учитель младших классов местной школы», — говорится в сообщении.
Отметим, судя по нечеткому видео, девочка схватила со стола не нож, а, скорее, ножницы.
Очевидцы добавили, что педагог угрожала сотруднице пункта лишением свободы.
«Ей 12 лет, ей ничего не будет. Я тебя посажу, если ты еще раз хоть пальцем ее тронешь», — можно услышать на записи слова женщины.
Ее реакция возмутила подписчиков паблика. Многие выразили в комментариях мнение, что сельчанке стоило озаботиться воспитанием своей курящей дочери, а не сыпать угрозы в адрес девушки, на которую она сама напала.
Так, она из местных жительниц написала: «У вас есть видео, идите в полицию и пишите заявление. Мама, хоть и учитель не учла, что девочке грозит постановка в ПНД и в школе на особый учет! На маму заявление о запугивании. Сотрудница, так-то Вы тоже еще ребенок. И еще вопрос к маме-педагогу: почему Вы не исполняете свои родительские обязанности, девочка курит в 12 лет».
«КП Омск» запросила комментарий в УМВД в связи с инцидентом в селе Дружино.