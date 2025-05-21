Под Омском школьница напала на сотрудницу пункта выдачи заказов

Так, она из местных жительниц написала: «У вас есть видео, идите в полицию и пишите заявление. Мама, хоть и учитель не учла, что девочке грозит постановка в ПНД и в школе на особый учет! На маму заявление о запугивании. Сотрудница, так-то Вы тоже еще ребенок. И еще вопрос к маме-педагогу: почему Вы не исполняете свои родительские обязанности, девочка курит в 12 лет».