Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Певица Максакова* в суде пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве

Певица Мария Максакова-Игенбергс* пыталась через московский суд оспорить права своих детей, Ильи и Людмилы, на недвижимость в столице. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела.

Певица Мария Максакова-Игенбергс* пыталась через московский суд оспорить права своих детей, Ильи и Людмилы, на недвижимость в столице. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела.

Речь шла о квартире площадью 260 квадратных метров, расположенной на Краснопресненской набережной. Ее стоимость оценивается в 200 миллионов рублей. Суд рассматривал иск в 2024 году и отказал Максаковой* в его удовлетворении.

После этого певица подала апелляцию, однако ее жалоба дважды была оставлена без движения. Впоследствии суд постановил вернуть заявление заявителю.

Решение вступило в законную силу в 2025 году, передает РИА Новости.

10 декабря в России Максакову* заочно арестовали по делу о призывах к действиям против РФ. В 2021 году она заявила, что Крым принадлежит Украине. А за день до этого она попросила президента России Владимира Путина защитить ее от экс-супруга, вора в законе Владимира Тюрина. О жизни и об уголовном деле Максаковой* — в материале «Вечерней Москвы».

Как сообщали ранее СМИ, Максакова* должна налоговой более полумиллиона рублей. Певица якобы не собирается выплачивать долги.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.