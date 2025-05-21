Певица Максакова* в суде пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве

10 декабря в России Максакову* заочно арестовали по делу о призывах к действиям против РФ. В 2021 году она заявила, что Крым принадлежит Украине. А за день до этого она попросила президента России Владимира Путина защитить ее от экс-супруга, вора в законе Владимира Тюрина. О жизни и об уголовном деле Максаковой* — в материале «Вечерней Москвы».