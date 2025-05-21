Певица Максакова* в суде пыталась оспорить права детей на недвижимость в Москве

Певица Мария Максакова-Игенбергс* пыталась через московский суд оспорить права своих детей, Ильи и Людмилы, на недвижимость в столице. Об этом свидетельствуют материалы судебного дела.
Речь шла о квартире площадью 260 квадратных метров, расположенной на Краснопресненской набережной. Ее стоимость оценивается в 200 миллионов рублей. Суд рассматривал иск в 2024 году и отказал Максаковой* в его удовлетворении.
После этого певица подала апелляцию, однако ее жалоба дважды была оставлена без движения. Впоследствии суд постановил вернуть заявление заявителю.
Решение вступило в законную силу в 2025 году, передает РИА Новости.
10 декабря в России Максакову* заочно арестовали по делу о призывах к действиям против РФ. В 2021 году она заявила, что Крым принадлежит Украине. А за день до этого она попросила президента России Владимира Путина защитить ее от экс-супруга, вора в законе Владимира Тюрина. О жизни и об уголовном деле Максаковой* — в материале «Вечерней Москвы».
Как сообщали ранее СМИ, Максакова* должна налоговой более полумиллиона рублей. Певица якобы не собирается выплачивать долги.
*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.