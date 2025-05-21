Путин в Курской области посетил строящуюся Курскую АЭС-2

Президент России Владимир Путин 20 мая посетил Курскую область, где в городе Курчатове ознакомился с ходом строительства Курской АЭС-2. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В городе Курчатове Владимир Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2, — говорится на сайте.
Путин посетил Курскую область впервые с момента полного освобождения региона от Вооруженных сил Украины.
30 апреля Владимир Путин говорил, что некоторые украинские солдаты еще остаются в Курской области. По словам российского лидера, изолированным военным предлагают сдаться.
Двумя днями ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко выразила свою благодарность бойцам Вооруженных сил России за то, что они смогли освободить Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины. Она добавила, что солдаты «убрали эту нечисть с нашей земли».