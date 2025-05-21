Двумя днями ранее спикер Совета Федераций Валентина Матвиенко выразила свою благодарность бойцам Вооруженных сил России за то, что они смогли освободить Курскую область от солдат Вооруженных сил Украины. Она добавила, что солдаты «убрали эту нечисть с нашей земли».