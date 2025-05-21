Террорист-смертник атаковал школьный автобус в Пакистане, десятки детей ранены

По словам местного заместителя комиссара Ясира Икбала, нападение произошло в районе Хуздар, когда транспортное средство везло несовершеннолетних в военную школу, которая находится в городе. В настоящее время ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за случившееся.