Террорист-смертник атаковал школьный автобус в Пакистане, десятки детей ранены

В среду, 21 мая, террорист-смертник атаковал школьный автобус на юго-западе Пакистана. По меньшей мере погибли четыре ребенка, еще 38 числятся раненными, сообщает AP. Несколько детей находятся в критическом состоянии.
По словам местного заместителя комиссара Ясира Икбала, нападение произошло в районе Хуздар, когда транспортное средство везло несовершеннолетних в военную школу, которая находится в городе. В настоящее время ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за случившееся.
Министр внутренних дел Пакистана Мохсин Накви осудил нападение и назвал преступников «зверями», которые не заслуживают снисхождения. По его словам тот, кто сделал это, совершил акт настоящего «варварства, нацелившись на невинных детей».
Как KP.RU писал ранее, в марте 2025 года боевики экстремистской группировки «Освободительная армия Белуджистана» захватили целый поезд с 450 пассажирами в Пакистане. Известно, что как минимум 50 человек убиты.