Фестиваль «Коляда-Plays» состоится в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоится международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Мероприятие пройдет с 19 по 30 июня. В общей сложности горожане и гости города увидят 39 спектаклей. Об этом рассказал в соцсетях драматург и основатель Коляда-театра Николай Коляда.
По его словам, после новостей об отмене фестиваля горожане своими силами помогли театру реализовать мероприятие.
— Мы не получили обещанный грант на проведение фестиваля в этом году и потому собираем деньги. К 7 утра 21 мая собрано 751 001, то есть, 50 процентов от заявленной суммы, — поделился Николай Коляда.
Драматург подчеркнул, что за одиннадцать дней фестиваля спектакли пройдут на сценах ЦК «Урал», ТЮЗа, театра кукол, камерного театра, «Коляда-театра» и в музее андеграунда. Программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни.