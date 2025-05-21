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Фестиваль «Коляда-Plays» состоится в Екатеринбурге

Фестиваль «Коляда-Plays» состоится, несмотря на угрозу срыва.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге состоится международный театральный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». Мероприятие пройдет с 19 по 30 июня. В общей сложности горожане и гости города увидят 39 спектаклей. Об этом рассказал в соцсетях драматург и основатель Коляда-театра Николай Коляда.

По его словам, после новостей об отмене фестиваля горожане своими силами помогли театру реализовать мероприятие.

— Мы не получили обещанный грант на проведение фестиваля в этом году и потому собираем деньги. К 7 утра 21 мая собрано 751 001, то есть, 50 процентов от заявленной суммы, — поделился Николай Коляда.

Драматург подчеркнул, что за одиннадцать дней фестиваля спектакли пройдут на сценах ЦК «Урал», ТЮЗа, театра кукол, камерного театра, «Коляда-театра» и в музее андеграунда. Программа фестиваля будет опубликована в ближайшие дни.