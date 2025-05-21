Как выбрать клубнику и на что обращать внимание перед покупкой — советует нутрициолог

Клубника — это одна из самых любимых летних ягод, известная своим сладким вкусом и ярким ароматом. Интересно, что на самом деле клубника является разновидностью земляники. Но мы по привычке называем её клубникой, хотя ботанически это не совсем точно. Ягода, которую мы привыкли называть клубникой, — это земляника садовая, или ананасная. С точки зрения ботаники клубника — это земляника мускатная, или мускусная, получившая своё название за специфический аромат. А клубникой её стали называть из-за формы ягод, напоминающей маленькие клубочки. Да и, в общем-то, не совсем важно, как мы ее зовём, главное — правильно её выбрать и не напороться на невкусную или, того хуже, опасную. Об этом мы сегодня и поговорим.