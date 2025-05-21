«Запущенный артроз — это не всегда показание к эндопротезированию»

Длительные болезненные ощущения в коленях могут быть симптомами артроза, который, к сожалению, знаком многим людям в возрасте. Зачастую доктора предлагают такое кардинальное решение проблемы, как операция по замене сустава. По мнению заместителя главного врача, врача — травматолога-ортопеда «Открытой клиники» на проспекте Мира Артура Глумакова, даже в такой ситуации остаются шансы на сохранение родного колена. Об этом он рассказал «МК» на примере из собственной практики в нашей рубрике «Спроси у доктора».
"Даже запущенный артроз — это не всегда показание к проведению эндопротезирования. Многие пациенты заключение об операции воспринимают очень болезненно. Кроме того, зачастую эта новость сваливается как снег на голову, когда человек просто не готов ее принять по нескольким причинам. Есть те, кому морально тяжело, есть те, кто уже знаком с негативным опытом близких, есть, например, люди с большим количеством сопутствующих заболеваний, а некоторым срочная операция не по карману.
Важно отметить, что сама операция — это даже не половина дела, а максимум его треть. После нее идет реабилитация, которая должна быть проведена в полном объеме, чтобы человек был удовлетворен результатом. А это долгий и сложный процесс. Под него необходимо будет подстраивать свой ритм жизни, планировать поездки на процедуры, на занятия.
Часто в моей практике пациенты рассказывают, что доктор, посмотрев лишь снимки, предлагает операцию по замене сустава. Не проводятся никакие функциональные пробы, не собирается анамнез. А все это очень важно для поиска альтернатив хирургии.
У меня есть пациентка 70 лет, ее диагноз — артроз коленных суставов III стадии c хроническими изменениями внутренних структур: менисков и связок в виде невыраженного синовита. Тем не менее это достаточно активная для своего возраста женщина. Она постоянно занимается лечебной физкультурой, посещает занятия по укреплению мышц. Я начал наблюдать ее с 2019 года. Тогда она пришла ко мне все с тем же: «сказали, нужна операция». И мы стали думать, какие альтернативы есть этому. Забегая вперед, скажу, что на сегодняшний день, мы так и не сделали замену сустава!
Самое сложное было начать, потому что именно старт консервативного лечения в таких случаях самый объемный по количеству процедур. Необходимо провести полноценную противовоспалительную терапию, чаще всего это различные физиопроцедуры, одновременно необходимо подобрать схему медикаментозной поддержки, индивидуальную для каждого. Кроме того, подключаются техники, которые позволяют проработать мышцы вокруг суставов. Все вместе это занимает около 5−6 недель. Пациентка внимательно следовала всем рекомендациям, и вскоре мы вышли на плановые встречи.
Сейчас, проводя контрольные УЗИ, я вижу, что от года к году у нас не появляется новых грубых разрушений кости, у нас не появляется грубого износа хряща. Это является хорошим поводом для того, чтобы мы могли поддерживать состояние, выполняя в дальнейшем лишь профилактические процедуры. До сих пор раз в год мы с ней выполняем их, не задерживая сроки. Необходимость в сложном и объемном лечении, а тем более в операции просто пропала.
Я хочу подчеркнуть, с пациентами такого рода выход есть! Да, не каждый запущенный артроз мы можем лечить консервативно. Есть понятие абсолютных и относительных показаний к оперативной деятельности. Но очень важно, если мы понимаем, что выносить такой вердикт и давать такое заключение стоит только после того, как проведен полный осмотр и собран подробный анамнез. Если специалист видит, что у человека эта проблема уже давно, что при функциональном осмотре все сохранно, что у пациента нет выраженной болевой реакции, то в таком случае, я считаю, что необходимо проговаривать вариант альтернативного консервативного лечения.
И еще очень важное. Необходимо проводить не только периодические профилактические процедуры, но и за собой следить. Уделить огромное внимание тому, как вы соблюдаете рекомендации вне клиники. Выполняете ли вы ежедневно назначенные упражнения лечебной физкультуры? Ведь именно тонус мышц, которые стабилизируют работу сустава, может разгрузить его. При соблюдении всех рекомендаций вероятность успеха будет достаточно высокой".