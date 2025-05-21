«Запущенный артроз — это не всегда показание к эндопротезированию»

Я хочу подчеркнуть, с пациентами такого рода выход есть! Да, не каждый запущенный артроз мы можем лечить консервативно. Есть понятие абсолютных и относительных показаний к оперативной деятельности. Но очень важно, если мы понимаем, что выносить такой вердикт и давать такое заключение стоит только после того, как проведен полный осмотр и собран подробный анамнез. Если специалист видит, что у человека эта проблема уже давно, что при функциональном осмотре все сохранно, что у пациента нет выраженной болевой реакции, то в таком случае, я считаю, что необходимо проговаривать вариант альтернативного консервативного лечения.