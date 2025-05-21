Нарколог рассказал, какие способы отказа от курения могут представлять опасность

Переход на электронные сигареты, системы нагревания табака и вейпы, в свою очередь, не только не исключает вреда, но и зачастую закрепляет поведенческую привязку к ритуалу курения, подчеркнул специалист. Он также обратил внимание на то, что сами жидкости и аэрозоли могут содержать вещества, воздействие которых на организм не до конца изучено. Особенно опасным Исаев счел это для людей с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.