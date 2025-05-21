Нарколог рассказал, какие способы отказа от курения могут представлять опасность

Психиатр, нарколог Руслан Исаев в беседе с «Лентой.ру» предупредил россиян о том, что некоторые способы отказа от курения могут представлять опасность для здоровья.
Как заметил собеседник издания, резкий отказ «силой воли» у людей с высокой степенью зависимости может спровоцировать нарушения сна и настроения, повысить тревожность и стать причиной обострения хронических заболеваний.
Переход на электронные сигареты, системы нагревания табака и вейпы, в свою очередь, не только не исключает вреда, но и зачастую закрепляет поведенческую привязку к ритуалу курения, подчеркнул специалист. Он также обратил внимание на то, что сами жидкости и аэрозоли могут содержать вещества, воздействие которых на организм не до конца изучено. Особенно опасным Исаев счел это для людей с заболеваниями легких и сердечно-сосудистой системы.
Нарколог предостерегает от попыток заменить сигареты алкоголем, кофе или едой, поскольку эта ошибка приводит к формированию новых зависимостей и может только усугубить проблему.
Собеседник издания указал, что использование народных средств, начиная от валерианы и заканчивая травяными сборами, может дать иллюзию контроля, но не влияет на нейробиологические механизмы зависимости.
Еще одной ошибкой Исаев назвал попытку перетерпеть без медицинской помощи. Специалист добавил, что люди нередко боятся обратиться к врачу, но это значительно повышает шансы на успешный отказ от курения.
Читайте также: Токсиколог предупредил россиян об опасности БАДов для похудения.