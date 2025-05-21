«Мир несправедлив и опасен»: нужно ли запрещать детям пользоваться соцсетями

Зависимость от новых публикаций и коротких роликов в социальных сетях может привести к искажению восприятия себя, нарциссизму и психическим расстройствам, выяснили ученые. А социальная изоляция и «идеальность» картинок в ленте новостей усугубляют эти эффекты. Действительно ли соцсети могут спровоцировать ментальные проблемы и как с этим бороться, разбиралась «Вечерняя Москва».