В Минздраве Красноярского края проходят обыски

Первым об этом факте сообщил ТГ-канал «Борус», который со ссылкой на свои источники сообщил о том, что в здании министерства работают силовики. Чуть позже региональный Следком подтвердил, что следователи проводят необходимую работу и изымают документы.
По информации, предоставленной ведомством, обыски проводят в рамках уголовного дела о ненадлежащем обеспечении жителей Красноярска жизненно необходимыми лекарствами.
Дело, напомним, было заведено в марте после жалоб людей на отказ уполномоченных органов в выдаче льготных лекарств. Тогда председатель Следкома Александр Бастрыкин взял дело на контроль и поручил представить доклад о ходе расследования. Тогда же депутат Алексей Бойков потребовал смены министра здравоохранения после выявленных перебоев в снабжении лекарствами.
Круг виновных должностных лиц, по данным СКР, пока не установлен. По предварительной версии следствия, ответственные за лекарственное обеспечение на территории Красноярского края, не определили на 2025 год потребности и объем лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для граждан, страдающих орфанными заболеваниями. В итоге закупки провели не в полном объеме, что привело к нехватке жизненно необходимых лекарств.
Возбуждено уголовное дело завели по статье «Халатность».