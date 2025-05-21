В Минздраве Красноярского края проходят обыски

Круг виновных должностных лиц, по данным СКР, пока не установлен. По предварительной версии следствия, ответственные за лекарственное обеспечение на территории Красноярского края, не определили на 2025 год потребности и объем лекарственных препаратов и медицинских изделий, необходимых для граждан, страдающих орфанными заболеваниями. В итоге закупки провели не в полном объеме, что привело к нехватке жизненно необходимых лекарств.