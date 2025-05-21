Выявлена тревожащая способность чат-ботов с ИИ выдавать опасные ответы

Движки, которые управляют чат-ботами, такими как ChatGPT, Gemini и Claude — большие языковые модели (LLM) — получают огромное количество материалов из Интернета. Несмотря на усилия по удалению вредоносного текста из обучающих данных, магистранты все еще могут получать информацию о незаконных действиях, таких как хакерство, отмывание денег, инсайдерская торговля и изготовление бомб. Средства контроля безопасности предназначены для того, чтобы они не использовали эту информацию в своих ответах.