Новое исследование показало, что большинство чат-ботов с искусственным интеллектом легко заставить выдавать опасные ответы. Исследователи говорят, что угроза со стороны «взломанных» чат-ботов, обученных распространять незаконную информацию, «ощутима и вызывает беспокойство».
Исследователи утверждают, что взломанные чат-боты на базе искусственного интеллекта угрожают сделать опасные знания легкодоступными, распространяя незаконную информацию, которую программы усваивают во время обучения.
Предупреждение появилось на фоне тревожной тенденции к «джейлбрейку» чат-ботов для обхода встроенных средств контроля безопасности. Предполагается, что ограничения не позволят программам предоставлять вредоносные, предвзятые или неуместные ответы на вопросы пользователей, пишет The Guardian.
Движки, которые управляют чат-ботами, такими как ChatGPT, Gemini и Claude — большие языковые модели (LLM) — получают огромное количество материалов из Интернета. Несмотря на усилия по удалению вредоносного текста из обучающих данных, магистранты все еще могут получать информацию о незаконных действиях, таких как хакерство, отмывание денег, инсайдерская торговля и изготовление бомб. Средства контроля безопасности предназначены для того, чтобы они не использовали эту информацию в своих ответах.
В отчете об угрозе исследователи приходят к выводу, что большинство чат-ботов, управляемых искусственным интеллектом, легко заставить генерировать вредоносную и незаконную информацию, показывая, что риск является «непосредственным, ощутимым и вызывает глубокое беспокойство».
«То, что когда-то было доступно только государственным деятелям или организованным преступным группам, вскоре может оказаться в руках любого, у кого есть ноутбук или даже мобильный телефон», — предупреждают авторы.
Исследование, проведенное под руководством профессора Лиора Рокача и доктора Майкла Файера из Университета Бен-Гуриона в Негеве (Израиль), выявило растущую угрозу со стороны «темных LLM» — моделей искусственного интеллекта, которые либо намеренно разрабатываются без контроля безопасности, либо модифицируются с помощью джейлбрейков. Некоторые из них открыто рекламируются в Интернете как «не имеющие этических ограничений» и готовые помогать в незаконной деятельности, такой как киберпреступность и мошенничество.
При джейлбрейке, как правило, используются тщательно разработанные подсказки, чтобы заставить чат-ботов генерировать ответы, которые обычно запрещены. Они работают, используя противоречие между основной целью программы — следовать инструкциям пользователя, и ее вторичной целью — избежать генерирования вредоносных, предвзятых, неэтичных или незаконных ответов. Подсказки, как правило, создают сценарии, в которых программа отдает предпочтение полезности, а не ограничениям безопасности.
Чтобы продемонстрировать проблему, исследователи разработали универсальный джейлбрейк, который скомпрометировал несколько ведущих чат-ботов, позволив им отвечать на вопросы, на которые обычно следует отвечать отказом. После взлома LLM последовательно генерировали ответы практически на любой запрос, говорится в отчете.
«Было шокирующе увидеть, из чего состоит эта система знаний», — отмечает Майкл Файер. В качестве примеров можно привести способы взлома компьютерных сетей или изготовления наркотиков, а также пошаговые инструкции по другим преступным действиям.
«Что отличает эту угрозу от предыдущих технологических рисков, так это беспрецедентное сочетание доступности, масштабируемости и адаптивности», — добавляет Лиор Рокач.
Исследователи связались с ведущими поставщиками LLM, чтобы предупредить их об универсальном джейлбрейке, но признали, что реакция была «неутешительной». Несколько компаний не отреагировали, в то время как другие заявили, что атаки на джейлбрейк выходят за рамки баунти-программ, которые вознаграждают этичных хакеров за обнаружение уязвимостей в программном обеспечении.
В отчете говорится, что технологические компании должны более тщательно проверять данные об обучении, устанавливать надежные брандмауэры для блокирования рискованных запросов и ответов и разрабатывать методы «машинного отучения», чтобы чат-боты могли «забыть» любую незаконную информацию, которую они получают. Темные LLM следует рассматривать как «серьезную угрозу безопасности», сравнимую с нелицензионным оружием и взрывчатыми веществами, а поставщики должны быть привлечены к ответственности, добавляет он.
Доктор Ихсен Алуани, который работает над безопасностью ИИ в Королевском университете Белфаста, утверждает, что атаки с джейлбрейком на LLM могут представлять реальную угрозу, от предоставления подробных инструкций по изготовлению оружия до убедительной дезинформации, социальной инженерии и автоматизированных мошенничеств «с пугающей изощренностью».
«Ключевая часть этого решения заключается в том, чтобы компании более серьезно инвестировали в создание новой команды и повышение надежности на уровне моделей, а не полагались исключительно на внешние средства защиты. Нам также нужны более четкие стандарты и независимый надзор, чтобы идти в ногу с меняющимся ландшафтом угроз», — сказал он.