В Ростове-на-Дону синоптики обещают дождливый и прохладный день

В среду, 21 мая, Ростов-на-Дону встретит жителей пасмурной погодой и дождями. Актуальный прогноз погоды опубликовали специалисты Гидрометцентра.
Столбики термометров не поднимутся выше +15…+18 градусов, а ночью температура может опуститься до +12 градусов. Дожди будут накрывать Ростов на протяжении всего дня. Ожидается порывистый ветер до 7−10 м/с. Влажность воздуха составит до 90%.
Отметим, что перед выходом из дома лучше захватить с собой зонтик или дождевик. Одеваться стоит теплее — легкая куртка или пальто не помешают. Автомобилистам нужно быть осторожным на дорогах.
Такая погода продлится до вечера, но уже завтра синоптики обещают потепление. Держитесь, ростовчане, скоро солнце вернется!
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