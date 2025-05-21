Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город

«Район, где мы сейчас находимся, здесь очень сильно пострадал: сгорели дома. Это практически новый центр города — район “Тысяча мелочей”, площадь с голубями все знают. Дома были в ужасном виде. Даже думали, что их будут сносить, но их восстановили. Еще не все сделали, но многие квартиры уже жилые. С одной стороны — больше заселенных квартир, с той стороны еще не все сдано — там совсем все сгорело, и люди ждут, когда будут выполнены внутренние работы», — добавила жительница.