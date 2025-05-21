Жительница Мариуполя рассказала, почему решила вернуться в родной город

МАРИУПОЛЬ, 21 мая — РИА Новости. Жительница Мариуполя Марина Кравченко рассказала в интервью РИА Новости к годовщине освобождения города, что вернулась в родной город с детьми, как только стало безопасно и комфортно жить — появились свет, вода, — а сейчас с радостью наблюдает, как населенный пункт хорошеет на глазах.
Кравченко с семьей живет в частном секторе в Мариуполе. Боевые действия в марте 2022 года с детьми и мужем пережила в подвале своего дома. По ее словам, уехать из города смогли 16 марта к родственникам в Краснодарский край, но, как только стало спокойно, в тот же год стали наездами бывать в Мариуполе и восстанавливать свой разрушенный дом. Пока их не было, случился прилет, в результате которого повредилась крыша, осколки снаряда разлетелись по всему двору.
«Восстановили окна, двери, крышу подлатали, сейчас занимаемся внутренней отделкой. Как только свет, воду дали, и мы уже полностью вернулись год назад с детьми. Город меняется буквально каждый день и на глазах: восстанавливают как дома, которые были пострадавшими, сгоревшими, так и нового жилья много строится, восстанавливается инфраструктура. Мы видим как, действительно, оживают наши сады и школы, детские площадки, парки. Парк приморский очень здорово восстановили, там теперь очень приятно гулять с детьми, кататься на самокатах», — рассказала агентству женщина.
Кравченко работает риелтором. По ее словам, пока она была в Краснодаре, смогла изучить российское законодательство в этой сфере, и теперь помогает землякам с оформлением документов и покупкой жилья.
«Район, где мы сейчас находимся, здесь очень сильно пострадал: сгорели дома. Это практически новый центр города — район “Тысяча мелочей”, площадь с голубями все знают. Дома были в ужасном виде. Даже думали, что их будут сносить, но их восстановили. Еще не все сделали, но многие квартиры уже жилые. С одной стороны — больше заселенных квартир, с той стороны еще не все сдано — там совсем все сгорело, и люди ждут, когда будут выполнены внутренние работы», — добавила жительница.
Мариуполь расположен на юге ДНР на берегу Азовского моря. О полном освобождении города Минобороны России заявило 20 мая 2022 года. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23−27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР — 98,42%, в Херсонской области — 87,05%, в Запорожской области — 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам данных референдумов, после чего подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.