Собянин: в проекте «Активный гражданин» приняли участие 7,2 млн человек

Собянин напомнил, что за активное участие в проекте начисляются баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно потратить на билеты в музеи, на экскурсии и выставки, а также сувениры с логотипами проектов или для пополнения карты «Тройка». Также желающие могут направить накопленные баллы в благотворительные фонды и общественные организации (один балл равен одному рублю). Например, только за прошлый год таке пожертвования составили более 71 млн баллов/рублей.