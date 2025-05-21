Собянин: в проекте «Активный гражданин» приняли участие 7,2 млн человек

Проекту «Активный гражданин» исполнилось 11 лет. За это время в нем приняли участие 7,2 млн человек, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Он подчеркнул, что, создав проект «Активный гражданин» в 2014 году, Москва стала пионером цифровой демократии. Эта уникальная платформа дала москвичам возможность напрямую влиять на развитие лучшего города Земли, отметил мэр.
«Сегодня, спустя 11 лет, “Активный гражданин” — это 7,2 миллиона участников, то есть фактически каждый второй житель Москвы», — добавил Собянин. Он назвал проект масштабным сообществом активных горожан, по праву становящимися полноценными соавторами многих городских проектов и преобразований. По словам мэра, ежемесячно в столице реализуются 30−40 решений, которые поддерживают москвичи.
Так, жители Москвы принимают решения в различных областях. С 2014 года благодаря голосованиям современный облик приобрели более двух тысяч дворовых территорий, улиц, парков и набережных. Разработаны и внедрены новые стандарты деятельности поликлиник, библиотек и центров госуслуг «Мои документы». А на улицах и проспектах города было высажено более миллиона деревьев и кустарников.
Московские фестивали стали более интересными и насыщенными. В столице появились фирменные чай и мороженое. Более 130 городских объектов получили названия. Также имена, которые им дали москвичи, носят питомцы Московского зоопарка, «Москвариума» и «Городской фермы» на ВДНХ.
Проект «Активный гражданин» стал многофункциональной платформой, где жители города могут предлагать собственные идеи улучшения Москвы, а также участвовать в городских проектах, онлайн-квестах, узнавать о разных мероприятиях и новостях из жизни города.
Собянин напомнил, что за активное участие в проекте начисляются баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно потратить на билеты в музеи, на экскурсии и выставки, а также сувениры с логотипами проектов или для пополнения карты «Тройка». Также желающие могут направить накопленные баллы в благотворительные фонды и общественные организации (один балл равен одному рублю). Например, только за прошлый год таке пожертвования составили более 71 млн баллов/рублей.
Мэр Москвы рассказал, что в 2025 году заработала онлайн-платформа «Активный гражданин — детям», которая была создана специально для юных москвичей в возрасте от 6 до 14 лет.
Собянин назвал проект «Активный гражданин» отличным примером того, как при правильном подходе цифровые технологии могут стать эффективным инструментом взаимодействия власти и общества, где мнение каждого человека имеет значение, а активное участие в жизни города приносит реальную пользу для всех.